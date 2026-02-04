Effetto Vannacci sul Pinerolese: D’Aloia segue il generale, Caffaratto no

L’ex onorevole Gualtiero Caffaratto resta nella Lega, mentre Gianluca D’Aloia, vice commissario, segue il generale Roberto Vannacci, che lasciato ieri il partito per lanciare il suo ‘Futuro Nazionale’.

Lo scossone nella Lega era prevedibile da tempo, perché Vannacci, con i suoi team, stava muovendo le truppe, anche se c’è chi è rimasto sorpreso dalle tempistiche come Caffaratto, che ha contribuito a fondare il Team Pietro Micca, guidato da Ileana Ciancio. L’ex onorevole però ha scelto la fedeltà al leader Salvini, spiegando che la “Lega è la mia seconda famiglia”. Discorso diverso per D’Aloia che è stato il primo a creare un Team Vannacci in Piemonte e lascia il partito, annunciando per telefono alla segretaria provinciale Elena Maccanti il suo addio.

Ora Maccanti si trova di fronte a una situazione molto complicata. Ha decapitato la sezione pinerolese, scacciando dal ruolo di commissario il consigliere comunale Fioravanti Mongiello, su impulso di una raccolta firme sostenuta proprio da D’Aloia e altri vannacciani. Alcuni di loro sono migrati verso altri lidi politici, Fdi (Marco Ribet), altri ancora potrebbero seguire il generale e oggi il circolo pinerolese risultato svuotato e senza una leadership, con il solo commissario ‘torinese’ Andrea Cerutti a tirare le fila e appunto l’osteggiato Mongiello come consigliere. E questo a poco più di un anno dalle elezioni politiche e da quelle comunali, con pochissimo tempo per riparare gli errori di valutazione e ricostruire. ‘Piazza Pinerolese’ ha contattato Maccanti e attende una risposta sui prossimi passi.