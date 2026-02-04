Passo indietro dell'assessore Ala, cambio in Giunta a Collegno: Giovanna Scarlata prende il commercio

Nei mesi scorsi l’assessora Silvia Ala ha espresso la necessità di dimettersi dall’incarico di assessora alle Politiche Educative per ragioni familiari per tanto il sindaco della Città di Collegno Matteo Cavallone, accettando le sue dimissioni, ha provveduto a ridisegnare le deleghe in giunta con l’entrata della consigliera comunale Giovanna Scarlata.

"Chi mi conosce sa che si è trattata di una scelta difficile, maturata però alla luce dell’impossibilità in questo momento di garantire al meglio l’impegno che questo incarico merita - racconta Silvia Ala -. Le motivazioni sono legate alle complessità quotidiane della mia situazione personale e familiare. Il mio incarico richiede tempo che in questo momento non ho. Ma l’amore per la politica, per Collegno, la stima per Matteo e la sua Giunta non finisce".

Le deleghe

Giovanna Scarlata si occuperà di commercio ed innovazione tecnologica, laureata in Economia Aziendale è Direttrice di una RSA ed è al suo terzo mandato amministrativo a Collegno.

"Sono figlia del commercio locale, e tutt’ora il mio lavoro mi porta a rapportarmi con tante persone e situazioni. Tali competenze so che agevoleranno il mio lavoro come assessora al Commercio. Prendo il testimone da Bertolo, che con gli uffici ha realizzato tantissime iniziative importanti per Collegno" spiega Giovanna Scarlata.

Clara Bertolo tornerà ad occuparsi del settore Politiche educative come fatto nello scorso mandato mantenendo la delega alla Costituzione e Antifascismo.

"Dopo i grandi eventi del Natale, il successo dei nuovi finanziamenti del DUC, il dialogo con la Città e i commercianti per trovare una soluzione al mercato di Santa Maria, ho accolto la richiesta del sindaco a tornare di occuparmi della scuola - commenta Clara Bertolo -. Siamo una squadra, e si vede perché questo lavoro di gruppo si riflette nella gestione della nostra Collegno".

La Giunta

Il nuovo assetto di Giunta sarà operativo a partire dalla metà di febbraio. Manterrà la stessa struttura di componenti (7 Assessori) anche da un punto di vista di bilancio di genere (4 uomini e 3 donne).

"Ringrazio l’assessora Silvia Ala per il lavoro, i risultati importanti raggiunti e l’impegno profuso in questi quasi due anni di legislatura – prosegue il sindaco Matteo Cavallone augurando buon lavoro alla nuova entrante dal 12 febbraio prossimo Giovanna Scarlata e “che sono sicuro saprà integrarsi con il resto della squadra velocemente portando avanti con ancor più forza il programma scelto dai cittadini e diventato programma di Governo".