Tra Vanchiglia e piazza Baldissera trovano due chili di droga (anche nel frigo) in meno di 24 ore

Nel giro di 24 ore, i carabinieri hanno sequestrato quasi due chili di droga in due diverse operazioni: una a Barriera di Milano e l'altra nel quartiere Santa Giulia. Si tratta, in particolare, di hashish e marijuana.

Il primo caso riguarda il tardo pomeriggio di venerdì scorso, quando i militari della stazione Po Vanchiglia hanno arrestato un cittadino del Senegal di 45 anni. Poco prima, infatti, lo avevano visto mentre cedeva una dose di sostanza stupefacente a un cliente. Lo hanno seguito fino a casa e proprio all'interno dell'appartamento - per la precisione all'interno del frigo, forse per coprirne l'odore - hanno trovato mezzo chilo di marijuana. Un altro mezzo, invece, era in cantina. L'uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e portato in carcere.