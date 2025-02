I volontari di Solid Odv offrono té caldo e caffè agli "invisibili" della città

Nella tarda serata di ieri, 4 febbraio, alcuni volontari torinesi della Odv Solid hanno effettuato un giro, come succede ormai da svariati anni, per il centro cittadino a sostegno di alcuni senzatetto presenti sul territorio.

Solid Odv spiega in una nota: "Abbiamo deciso di dare sostegno con té caldo, caffè e alcuni generi alimentari a diverse persone senza fissa dimora presenti nel centro della città. Come cittadini di questa comunità non possiamo tollerare che qualcuno, chicchessia, possa morire di freddo e fame a Torino nel 2025. Le temperature rigide, delle ultime notti, ci hanno spinto in questa attività per dare un minimo di calore e respiro agli invisibili della città".

Alla serata ha partecipato anche Matteo Rossino, come volontario da sempre impegnato nelle iniziative solidali. "Ho partecipato a questa iniziativa - continua Rossino -, che ho ritenuto estremamente importante, in aiuto di chi oggi vive in condizioni di difficoltà".