Collegno, per San Valentino tornano i nidi gratuiti in orario serale

Dopo il grande riscontro dello scorso anno, i Nidi comunali di Collegno tornano ad aprire gratuitamente in orario serale per offrire alle famiglie con bambine e bambini di età 18-36 mesi la possibilità di dedicare del tempo a sé o alla coppia, affidando i piccoli a educatrici qualificate in un ambiente sicuro, accogliente e familiare. Insieme a loro, l’invito è esteso anche a fratelli e sorelle maggiori. Collegno si conferma ancora il primo Comune in Piemonte a proporre un servizio di questo tipo, pensato per rispondere a un bisogno reale e sempre più diffuso.

“Questa iniziativa nasce da ciò che le famiglie ci raccontano ogni giorno: la difficoltà di conciliare lavoro, cura dei figli e assenza di una rete familiare di supporto – spiega il Sindaco della Città di Collegno Matteo Cavallone –. Molti genitori non hanno nonni disponibili o non possono permettersi una babysitter. Offrire loro un aiuto concreto significa riconoscere un problema del nostro tempo: ritmi lavorativi serrati, nonni ancora attivi professionalmente, coppie che si trasferiscono qui senza una rete vicina e bilanci familiari che non consentono di investire in momenti di respiro personale”.

Le famiglie vivono spesso un equilibrio complesso tra impegni, responsabilità e cura dei bambini, tanto da rinunciare a spazi dedicati alla coppia o al proprio benessere individuale. Per questo motivo anche nel 2026 sono stati programmati altri appuntamenti serali, a partire da San Valentino, come invito a volersi bene come genitore ma soprattutto come persona. Gli altri appuntamenti saranno a maggio, a ridosso della Festa della Mamma, e a luglio.

L’orario resta sempre dalle 19 alle 22.30, con una serata pensata per far sentire i bambini a casa: pizza e gelato, giochi, attività educative e momenti di socialità. Quest’anno parteciperanno all’iniziativa anche le famiglie del nuovo nido Daniela Celli, inaugurato lo scorso settembre nel quartiere Borgata Paradiso.

“Non si tratta di ‘parcheggiare’ i bambini, ma di offrire un servizio educativo di qualità in un luogo sicuro e accogliente, proprio come i nostri Nidi comunali – continua Cavallone –. Gli orari e le modalità di svolgimento sono stati definiti insieme alle educatrici, alla coordinatrice pedagogica e all’Ufficio Infanzia, per garantire un’esperienza serena e ben organizzata”.

Il servizio è realizzato dalla Cooperativa Aldia, già responsabile del post-nido comunale e presente quotidianamente nelle strutture. Le serate coinvolgeranno i quattro Nidi comunali: Arcobaleno, Salvo D’Acquisto, Mario Tortello e Daniela Celli.

“Non possiamo risolvere tutte le complessità che le famiglie affrontano nel bilanciamento tra casa, lavoro e cura dei figli, ma possiamo offrire un sostegno concreto – sottolinea l’Assessora alle Politiche Educative Silvia Ala –. Vogliamo costruire una rete che alleggerisca, anche solo in parte, il carico quotidiano dei genitori, siano essi in coppia o single. Le dinamiche familiari cambiano, le sfide aumentano, e le istituzioni devono essere presenti con servizi che rispondano ai bisogni reali e favoriscano un benessere duraturo”.

Per questo primo appuntamento sono già 32e bambine e i bambini iscritti.

“L’obiettivo del Comune di Collegno è garantire un servizio pubblico di altissima qualità pedagogica, accessibile a tutte le famiglie e diffuso sul territorio – conclude il Sindaco Cavallone –. Continuiamo a investire in servizi che sostengono concretamente la vita quotidiana dei cittadini”.