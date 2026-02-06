A cent’anni dalla morte di Gobetti Pinerolo lo ricorda con un convegno e una mostra dedicata

Una parte significativa dei volumi da lui pubblicati vennero stampati a Pinerolo. Giornalista, filosofo, editore, traduttore, antifascista italiano: a Piero Gobetti, morto nel 1926, verrà dedicato il convegno ‘A cent’anni dalla sua scomparsa’, organizzato dalla Biblioteca Civica Alliaudi di Pinerolo, dal Circolo dei Lettori, dalla Società Storica Pinerolese, dalla Fondazione Centro Culturale Valdese e dall’Associazione Culturale Valdese Ettore Serafino.

Fu una delle figure di intellettuali più eminenti della storia politica-sociale del ’900. Creatore e direttore delle riviste Energie Nove, La Rivoluzione Liberale e Il Baretti, come editore pubblicò più di cento volumi, buona parte dei quali stampata qui a Pinerolo, grazie al rapporto di collaborazione stabilito con Arnaldo Pittavino, poi sindaco della città di Pinerolo nel secondo dopoguerra. Morì che non aveva neppure venticinque anni, in conseguenza dei pestaggi che aveva subito da parte dei fascisti, quando il suo fisico non lo sorresse più.

Un riconoscimento a Piero Gobetti ha dei precedenti a Pinerolo. “Nel 1967 gli è stata intitolata una via, vicino a piazza d’Armi. Nel 1979 il centro studi Piero Gobetti aveva portato a Pinerolo, alla ex caserma Fenulli, una mostra sulla sua figura”, spiega Maurizio Trombotto, della Società Storica Pinerolese.

Nella prima parte del convegno di domani, sabato 7 febbraio, dopo una presentazione di Gobetti di Lorenzo Tibaldo e un approfondimento, da parte di Maurizio Trombotto, sul legame di Piero Gobetti con Pinerolo seguirà la presentazione del libro ‘Piero Gobetti e l’economia. Il valore della Rivoluzione Liberale’ a cura dell’autore Francesco Tesio. Nella seconda parte del convegno, con tre relazioni di Bruna Peyrot, Davide Rosso e Piera Egidi Bouchard, sarà indagato il rapporto tra il pensiero di Gobetti e il mondo protestante.

L’appuntamento è alle 15,30, nel Salone della Biblioteca Civica Alliaudi, in via Cesare Battisti 11 a Pinerolo.

Dal 7 al 15 febbraio, data del centesimo anniversario della morte di Gobetti, sempre alla biblioteca, sarà inoltre allestita una mostra sull’opera di Piero Gobetti, con 30 edizioni originali dei tomi da lui pubblicati, visitabile negli orari di apertura della biblioteca.