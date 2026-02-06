Su la maschera! A Giaveno e Rivoli è tempo di Carnevale

Tutto pronto a Giaveno per il 74° Carnevale, che entra nel vivo portando in scena l’anima della Val Sangone attraverso la Famija dij Bergé, maschera simbolo della città. Per l’edizione 2026, i volti della tradizione saranno Ugo Giai Gischia (Bergé) e Sonia Basile (Bergera), affiancati dai giovani Marta Cantore (Bergerotta) e Riccardo Vandero (Bergerotto) e dal Sindaco del Carnevale, Mario Calcagno Tunin. Sabato 7 febbraio, con la solenne cerimonia di investitura, inizieranno ufficialmente i festeggiamenti carnevaleschi che culmineranno nella giornata più attesa, quella di domenica 1° marzo che comincerà nel segno della tradizione più autentica, con la colazione prevista alle 10 nell'abitazione della Bella Bergera. Subito dopo, la mattinata proseguirà con una visita istituzionale alla Caserma dei Vigili del Fuoco di Giaveno. A partire dalle 11, l’energia della festa si sposterà in piazza Molines, dove lo spettacolo di bolle giganti del Mago Willo incanterà i più piccoli, proprio mentre lo stand della Pro Loco darà il via alla distribuzione di cibo e bevande. Sarà questo il momento del Gran Polentone, un trionfo di sapori del territorio accompagnato da spezzatino, toma di Giaveno, bugie, cioccolata calda e vin brûlé, arricchito da varie proposte di street food. Alle 14 la giornata di festa entrerà nel vivo con la Grande Sfilata di Carri Allegorici. Il corteo, presentato da Sara Maritano e accompagnato dal ritmo di DJ Bearocci, vedrà la partecipazione di gruppi mascherati, bande musicali, majorettes e sbandieratori, con un arrivo trionfale nuovamente in piazza Molines.Alle 17 la comunità si riunirà per il suggestivo rito del Rogo del Carnevale e la riconsegna delle chiavi della città, segnando la fine del regno delle maschere. Ma il divertimento non si fermerà: dalle 18 la festa continuerà in piazza Operatori di Pace con la Festa Giovani, animata da DJ set e servizi food e bar.



Torna il 72° Carnevale di Rivoli, uno degli appuntamenti più attesi e sentiti dell'anno, promosso dalla Pro Loco in collaborazione con la Città di Rivoli. Con la suggestiva cerimonia di investitura del Conte Verde e la consegna delle chiavi da parte del sindaco Alessandro Errigo, avvenuta domenica 25 gennaio, l’edizione 2026 del Carnevale è ufficialmente partita. Al centro della scena domina la figura di Amedeo VI di Savoia, il celebre "Conte Verde". La maschera rivolese non è un semplice travestimento, ma un tributo al nobile sabaudo che nel XIV secolo scelse proprio questo colore per un torneo, legando indissolubilmente il suo nome alla storia locale. Oggi, quel mito rivive attraverso il Gruppo Storico, impegnato a portare le radici medievali della città tra i banchi di scuola e nei quartieri.Dopo il successo del debutto, il programma entra ora nel cuore dei festeggiamenti con appuntamenti pensati per ogni fascia d’età. Si inizia sabato 7 febbraio a Cascine Vica con il Carnevale dei bambini, si prosegue venerdì 13 febbraio con il Ballo in maschera nel centro d’incontro Don Puglisi di via Camandona e si conclude domenica 15 febbraio con la Grande sfilata dei carri allegorici: un’esplosione di musica con bande e Majorette che attraverserà il centro storico. Prosegue anche quest’anno la prestigiosa sinergia con la Fondazione Amleto Bertoni di Saluzzo per il "Carnevale delle Due Province": un'alleanza che porterà a Rivoli cinque mastodontici carri allegorici in concorso, garantendo una risonanza mediatica regionale.



