Caregiver, a Perosa Argentina uno spazio per non restare sole

Da quasi diciassette anni si ritrovano ogni due settimane a Perosa Argentina per alleviare il peso del loro impegno quotidiano e per condividere problemi ed esperienze. Le caregiver delle Valli Chisone e Germanasca hanno uno spazio dedicato a loro nella sede della Croce verde di Perosa Argentina in via Chiampo 16. Lì si trovano il martedì dalle 17,30 alle 19, ogni 15 giorni, in un gruppo di mutuo aiuto rivolto a chi assiste famigliari con malattie mentali e degenerative.

È guidato dalla facilitatrice Laura Gosio, infermiera di cure domiciliari: “Questo è un gruppo di mutuo aiuto ‘storico’: è stato fondato infatti a fine 2009. È raro che nelle vallate ci siano gruppi di questo tipo ma effettivamente sul territorio le persone vivono delle difficoltà a cui si riesce a dare così una risposta” spiega Gosio.

Una delle difficoltà principali è ritrovarsi isolati nel lavoro di assistere 24 ore su 24 un familiare malato: “Spesso le persone da assistere hanno bisogni elevati, possono diventare aggressivi o cominciare a scappare – continua Gosio –. In genere ci si ritrova ad assistere un genitore anziano che diventa bambino. Ed è difficile da accettare”.

L’appuntamento con le altre caregiver nel gruppo di mutuo aiuto è utile per alleviare la pesantezza dell’impegno: “Serve a recuperare un giusto distacco. Certo bisogna mettersi in gioco, esprimendo i propri problemi, ma nessuno viene forzato a parlare e tutto ciò che viene detto in quel contesto è coperto da segreto professionale” aggiunge.

Sono 7 oggi le donne che si ritrovano con continuità ogni 15 giorni nella sede della Croce verde. Oltre che da Perosa Argentina, arrivano da San Germano Chisone, Pomaretto, Roure e Pragelato. Chi volesse far parte del gruppo e partecipare agli incontri può contattare Laura Gosio al numero 349 2686726.