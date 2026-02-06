Nichelino Lights Map: inaugurata la mappa dei murales al centro Il Castello

È stata inaugurata oggi, all’interno della galleria del centro commerciale Il Castello di Nichelino (piazza Aldo Moro 50), la Nichelino Lights Map, la mappa dei murales del progetto “Nichelino Lights Up”, un itinerario urbano che trasforma la città in un museo a cielo aperto attraverso opere di street art realizzate da artisti di fama nazionale e internazionale.

La mappa

La mappa è ospitata su due pannelli di grandi dimensioni (4 x 2 metri ciascuno), collocati in uno spazio di passaggio e incontro quotidiano, e restituisce una visione complessiva delle opere presenti nello spazio urbano, invitando cittadini e visitatori a scoprire i murales e i loro significati, oltre i confini del centro commerciale.

Il progetto Nichelino Lights Up, promosso e sostenuto dal Comune di Nichelino, nasce con l’obiettivo di cambiare la narrazione della città, attraverso interventi di riqualificazione urbana e street art capaci di generare coinvolgimento, identità e appartenenza. Le opere, dipinte su facciate cieche di edifici cittadini, raccontano storie, temi sociali e culturali, lasciando un segno tangibile e duraturo nello spazio urbano e contribuendo a valorizzare Nichelino dal punto di vista artistico e turistico, in dialogo con le grandi capitali europee della street art.

Per Nova Coop, ospitare la mappa di Nichelino Lights Up rappresenta un gesto simbolico ma significativo. Da un lato, rende visibile ciò che si trova oltre i muri del centro commerciale, rafforzando la connessione tra il punto vendita, il territorio e la comunità; dall’altro, introduce un riferimento all’arte, alla bellezza e al loro valore sociale all’interno di un luogo dedicato ai consumi quotidiani, in coerenza con lo spirito del progetto promosso dalla Città.

Invito a guardare

La presenza della mappa in galleria diventa così un invito ad alzare lo sguardo, ad attraversare la città con occhi nuovi e a riconoscere come la cura dei luoghi, dell’arte e delle relazioni possa accendere nuove luci, dentro e fuori gli spazi commerciali.

All’inaugurazione sono intervenuti il direttore Politiche Sociali di Nova Coop Carlo Ghisoni, il sindaco di Nichelino Giampiero Tolardo, l’assessore alle Politiche giovanili Fiodor Verzola e alcuni degli artisti che hanno realizzato i murales.

“Per Nova Coop ospitare la mappa di Nichelino Lights Up è un piccolo gesto di grande valore – spiega Carlo Ghisoni, direttore Politiche Sociali di Nova Coop – perché significa rafforzare la connessione tra il nostro punto vendita e la città, con le sue storie, le sue energie vive e le persone che ogni giorno se ne prendono cura. Coop è una realtà commerciale profondamente radicata nel territorio e in dialogo costante con le comunità di riferimento, un approccio che arricchisce la nostra presenza di funzioni sociali e culturali. Portare un riferimento all’arte e alla bellezza all’interno di un luogo di consumo è un modo concreto di applicare questa missione e di sostenere il percorso avviato dal Comune di Nichelino con questo progetto di street art”.

“Nichelino Lights Up è un progetto importante per l’amministrazione ma anche per i nichelinesi – commentano il Sindaco di Nichelino Giampiero Tolardo e l’assessore alle Politiche giovanili Fiodor Verzola -, siamo quindi molto felici che Nova Coop abbia scelto di ospitare la mappa dei murales nichelinesi. Una mappa dedicata a tutta la cittadinanza per aggiungere ancora più valore a un progetto di per sé importantissimo che ha saputo coinvolgere le giovani generazioni trasformando e arricchendo la città. Un grande ringraziamento va quindi a Nova Coop per aver compreso il valore di Nichelino Lights Up e aver saputo sostenre arte e bellezza della nostra Nichelino”.