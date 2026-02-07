San Donato chiede un attraversamento sicuro per i bambini della scuola Faà di Bruno

Un attraversamento sicuro in via San Donato per la scuola Faà di Bruno: è la proposta della Circoscrizione 4 in seguito alla mozione approvata all'unanimità del consigliere della Lega Emanuele Morando. Numerose sono infatti le segnalazioni di pericolosità dell'incrocio con via Vagnone, nei pressi dell'uscita dell'istituto, per via della ridotta visibilità causata dall'isola ecologica e dai parcheggi a ridosso dell'attraversamento pedonale. Molte auto, inoltre, spesso sostano sulle strisce, diminuendo ancora la visibilità da parte degli automobilisti.

"Ho ricevuto numerose segnalazioni anche con la richiesta diretta della scuola - ha spiegato Morando -. Chiediamo all'ufficio tecnico del comune soluzioni per la messa in sicurezza dell'attraversamento pedonale e di posizionare ulteriori cartelli che segnalino la zona scolastica e la presenza di bambini".

Tra le ipotesi già scartate c'è quella di una banchina centrale pedonale tra le due corsie, per far sostare brevemente chi attraversa ed essere certi che le auto vedano i pedoni. Ma l'opzione non è percorribile per la poca larghezza della carreggiata. Anche un attraversamento pedonale rialzato non è realizzabile, per il passaggio degli autobus in via San Donato.

"Su tutta via San Donato abbiamo già dato indirizzo alla Città di una mobilità più protetta e sicura per i pedoni, con la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali - ha commentato il presidente della circoscrizione 4 Alberto Re -. Questo documento su questo specifico attraversamento va a rafforzare questa idea".

Dal consigliere di Forza Italia Felice Scavone è arrivata una proposta provocatoria: "Consiglio di utilizzare il cartello di via Baveno 58 che segnala la presenza di bambini, rivolto in senso contrario alla direzione di marcia e quindi inutile. Così ammortizziamo le spese".