Da Art Attack ai carri di Carnevale: il giovane Samuele Fornero guida gli Amici del Pellice

“Coltivavo questa passione già da piccolo, guardando il programma televisivo Art Attack”, così Samuele Fornero racconta il suo forte interesse per il mondo artistico e dei carri carnevaleschi, che dopo anni di impegno nella parte di costruzione per gli Amici del Pellice di Cavour l’ha portato a diventarne il nuovo presidente.

L’elezione è avvenuta durante una riunione tenutasi lo scorso 4 dicembre e Fornero è così subentrato a Giosly Chiavazza, che ha voluto lasciare l’incarico per motivi personali e lavorativi, sebbene sia ancora parte del gruppo.

Operaio collaudatore di 25 anni, di Bagnolo Piemonte, il neopresidente era entrato nella compagnia quando ne aveva 17. “Venivo nel vecchio capannone di Luserna San Giovanni con la moto – ricorda –. Mi è sempre piaciuto questo mondo, ero già stato al Carnevale di Viareggio e quando ho avuto l’occasione di entrare in contatto con gli Amici del Pellice, per conoscenze personali, l’ho colto e ho cominciato subito in costruzione, con il primo carro degli sposi nel 2018”.

All’inizio si è occupato della parte di cartapesta, nel tempo ha poi maturato esperienza nel settore movimenti e strutture: “Ora sono un po’ un jolly, cerco di dedicarmi a tutto, quest’anno essendo più scoperti sulla parte delle strutture, mi sono concentrato più su quello. Come gruppo cerchiamo sempre di dividerci i vari compiti a seconda delle esigenze”.

Fornero, positivo riguardo agli sviluppi futuri, nota da qualche anno a questa parte una rinnovata espansione del Carnevale: “Noi intendiamo coinvolgere i giovani e già quest’anno abbiamo un maggior numero di iscrizioni per le sfilate. Sono contento perché siamo sempre di più, tutti i gruppi della zona come iscritti stanno crescendo e negli ultimi anni il Carnevale si sta di nuovo un po’ ingrandendo e tornando in vita. Vuol dire che a molta gente piace ancora!”.