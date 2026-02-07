Furti e case svaligiate sulla collina di Moncalieri: nasce il gruppo di Controllo del Vicinato

Furti a ripetizione, case svaligiate. Qualcuno dice di essere stato 'visitato' da malintenzionati anche 14 volte nel giro di pochi anni. Sulla collina di Moncalieri è emergenza ladri e così i residenti decidono di fare quadrato.

Il gruppo di Controllo del Vicinato

Una decisione presa già prima dell'incontro dei giorni scorsi con il vicesindaco Davide Guida e il comandante della Polizia locale Davide Orlandi: la città, pur ricordando che diverse di queste vie sono private, ha garantito maggiori controlli da parte delle forze dell'ordine e l'installazione di nuove telecamere, ma intanto è nato il gruppo di Controllo del Vicinato, con l'intento di condividere segnalazioni e informazioni utili, ad esempio in caso di antifurti in funzione o rumori sospetti.

Il gruppo conta circa 150 aderenti e lungo le strade sono stati installati cartelli che segnalano la presenza della nuova rete di 'sorveglianza informale'. D'altra parte, al confine con Torino, sono diverse le vie della collina di Moncalieri interessate dal fenomeno dei 'predoni notturni': da strada Cunioli Alti a strada Ferrero a via Segantini.

Cane stacca un dito al malvivente

In molti si sono dotati di cani appositamente addestrati per difendere la propria abitazione: pare che in un caso la scelta sia servita ad evitare il peggio al proprietario, con l'animale che avrebbe staccato il dito di una mano al malintenzionato che aveva rotto un vetro e stava cercando di entrare.