Furto in villa: spariti diamanti, orologi e monete d’oro

Una villa sulle colline di Revigliasco, in strada del Redentore, è stata presa di mira da una banda di ladri professionisti. Il colpo, avvenuto a fine mese di gennaio in pieno giorno, ha fruttato ai malviventi un bottino ingente composto da diamanti, monete d’oro e orologi di lusso, custoditi in cassette portavalori.

Un bottino di diverse decine di migliaia di euro

La somma totale ammonterebbe a diverse decine di migliaia di euro, anche se la quantificazione precisa è ancora in corso. Un episodio che rilancia l'allarme furti, nella zona al confine tra Torino e Moncalieri, che ha portato i residenti a creare un gruppo di Controllo del Vicinato, per segnalare situazioni sospette e condividere informazioni utili.

Il proprietario, rientrato alcune ore dopo la fuga dei ladri, ha scoperto la finestra forzata e la mancanza dei preziosi. Subito ha allertato i carabinieri di Moncalieri, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini.

Probabile si tratti di una banda specializzata

Secondo quanto ricostruito, i ladri hanno eluso l’impianto di videosorveglianza e hanno operato con grande precisione, dirigendosi direttamente verso i beni più preziosi. La dinamica del furto lascia ipotizzare l’azione di una banda specializzata, che aveva probabilmente studiato la villa in anticipo per conoscere le abitudini del proprietario e la disposizione dei sistemi di sicurezza.

L’area collinare di Revigliasco, elegante ma isolata, ha facilitato l’azione dei ladri, permettendo loro di operare indisturbati. I carabinieri stanno ora analizzando ogni possibile traccia e testimonianza per risalire agli autori del furto.