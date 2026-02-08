Giaveno piange Andrea Bes, consigliere e paladino dei disabili

Giaveno è in lutto per la morte improvvisa di Andrea Bes, 50 anni, consigliere comunale di maggioranza e da sempre impegnato nella tutela dei diritti delle persone con disabilità. Sabato 7 febbraio 2026, le sue condizioni di salute, compromesse da una forma di atrofia muscolare spinale di tipo 3, sono improvvisamente peggiorate. Trasportato d’urgenza all’ospedale di Rivoli, Bes è deceduto poche ore dopo, circondato dai familiari.

Figura molto nota e stimata nella cittadina, Andrea Bes non si distingueva solo per il suo ruolo politico, ma soprattutto per la sua attenzione concreta all’eliminazione delle barriere architettoniche e alla piena integrazione delle persone con disabilità. Recentemente, aveva celebrato l’approvazione in consiglio comunale dello stanziamento di una somma per la nomina di un esperto incaricato di redigere il piano per l’abbattimento delle barriere sul territorio.

Nonostante la malattia che lo costringeva su una sedia a rotelle, Bes era sempre pronto a lottare. Come ricordava nel suo libro autobiografico La battaglia contro il nulla: “Le uniche barriere che so di non poter superare sono quelle mentali… per tutte le altre mi bastano tenacia, buona volontà e un po’ di senso pratico”. La sua vita e il suo impegno civile rimangono un esempio.

Oltre all’attività politica, Bes era anche autore di narrativa e poesie, portando la sua esperienza personale e il suo messaggio di inclusione e resilienza su più fronti. Il funerale sarà celebrato domani, lunedì 9 febbraio, alle 15 nella parrocchia di San Lorenzo, nel centro di Giaveno. Numerosi i messaggi di cordoglio giunti dai cittadini, dalle istituzioni e dai colleghi, che ricordano in lui una persona capace di trasformare le difficoltà in impegno concreto per gli altri.