“Cibo & Futuro”: a Leinì due serate tra informazione e sostenibilità

Il cibo non è solo nutrimento: è terra, lavoro, dignità, ambiente, comunità. Parte da questa considerazione l’iniziativa “Cibo & Futuro - Scelte che contano” dell’associazione Leini Live, che nei giovedì 12 e 26 febbraio propone due serate di informazione e sensibilizzazione a ingresso libero al teatro civico Pavarotti di piazza Vittorio Emanuele, con il patrocinio della Città metropolitana di Torino.

Gli incontri inizieranno alle 20,45 e nel primo la protagonista sarà la presidente di Slow Food Italia, Barbara Nappini. Sarà anche proiettato il film “Genuino Clandestino”, che racconta le storie di chi resiste per difendere un’agricoltura giusta, pulita e vera.

Giovedì 26 febbraio si lancerà lo sguardo sul domani con il professor Franco Fassio, che insegna Design sistemico, ecodesign ed economia circolare per il cibo all’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Si passeranno in rassegna le esperienze concrete di chi ogni giorno trasforma la solidarietà in azione: l’Emporio Live Solidale Leini, il progetto ABCibi dell’ospedale di Verduno, la comunità urbana Mirafood creata da Slow Food insieme all’Ente filantropico Comunità di Mirafiori, il progetto Cuki Save The Food e la comunità di supporto all’agricoltura chierese CiòCheMangio.

È gradita la conferma della partecipazione al numero telefonico 377.5720054.