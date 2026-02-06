Progetto "Polis", il rinnovo del passaporto possibile anche negli uffici postali

Il progetto “POLIS”, che amplia il servizio di richiesta e rinnovo del passaporto per i cittadini, nasce dall’accordo tra il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, il Ministero delle imprese e del made in Italy e Poste Italiane S.p.a.

Oggi è stato presentato da rappresentanti delle Istituzioni e di Poste Italiane il progetto Polis attivo in 269 Comuni della provincia di Torino, sotto i 15 mila abitanti.

Il progetto ha avuto avvio nella provincia di Torino nelle scorse settimane e consente ai cittadini di presentare la richiesta di rilascio del passaporto presso lo sportello postale abilitato (al costo di euro 14,20 fissato da Poste Italiane), riducendo tempi di attesa e spostamenti.

L’istanza e la documentazione acquisite dall’Ufficio postale vengono poi trasmesse all’Ufficio Passaporti - Divisione PAS della Questura che provvede a rilasciare il documento. Al momento della presentazione dell’istanza, il cittadino ha la possibilità di richiedere la consegna del passaporto direttamente presso il proprio domicilio, grazie al servizio fornito da Poste S.p.a. (al costo di euro 9,88)

“Il progetto Polis costituisce un efficace, concreto e strutturato esempio di prossimità ai cittadini che potranno ricevere il passaporto senza recarsi in Questura e rappresenta un importante e vantaggioso strumento per la comunità”.