Moncalieri fa i conti con malamovida, vandalismo e rifiuti abbandonati

Non solo piazza Bengasi, al confine con Torino, o come succede ormai da tempo piazzale Aldo Moro, la cosiddetta 'terrazza' della città. Moncalieri fa i conti con la malamovida o gli episodi di vandalismo e abbandono di rifiuti anche in altre aree.

Problemi in via Enrico de Nicola

Il degrado che interessa via Enrico de Nicola e il parco di fronte alla biblioteca è stato denunciato (non solo) via social da diversi residenti. Il marciapiede da mesi è dissestato, le siepi che confinano con via Einaudi impediscono quasi il passaggio e a terra si trovano vetri, bottiglie rotte e ogni tipo di immondizia.

Da via Argiroupoli a via Cernaia

Problemi si segnalano anche nel giardino di via Argiroupoli, invaso da rifiuti e cartacce, mentre la scalinata che conduce da via Cernaia a via Galilei è invasa da ragazzi che di notte fanno tardi, nonostante il freddo e l'inverno, con rumori molesti che rendono difficile il sonno per chi abita nelle vicinanze.

Vandalismi nella zona della piscina

Si lamentano musica ad alto volume e anche atti di vandalismo. Situazione che si sta ripetendo di frequente anche nella zona della nuova piscina comunale, in via Matilde Serao. E anche il rafforzamento dei controlli delle forze dell'ordine e della Polizia locale non riesce a stroncare questi eccessi che rovinano la quiete pubblica e talvolta pure il decoro e l'ambiente.