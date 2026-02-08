Rottami e immondizia: l’opera nel fiume Sangone trasformata in discarica

Una situazione di degrado sta preoccupando residenti e istituzioni al confine tra Mirafiori e Nichelino. L’opera installata nel letto del fiume Sangone è stata infatti "modificata" e vandalizzata da ignoti, con rottami di auto e materiali di risulta, trasformandola in un vero e proprio deposito di rifiuti.

A pochi metri, alla base del ponte, si è già formato un piccolo cumulo di immondizia, a rischio ambientale e igienico. La denuncia arriva da Davide Schirru, capogruppo di “Noi progettiamo per la 2” in Circoscrizione 2, che chiede interventi rapidi per evitare il peggioramento della situazione, compresa la possibile rimozione dell’opera.

“Questa installazione, pensata come elemento artistico, sta diventando un pericolo concreto”, spiega Schirru. Vicenda che riapre il dibattito sulla sicurezza della zona e sul continuo accumulo di rifiuti sulle sponde.