Buonissima torna ad ottobre con la sua quinta edizione, anticipata a giugno da una Summer Edition

Un’anticipazione speciale a giugno con Buonissima Summer Edition

In vista dell’edizione autunnale, Torino ospiterà anche Buonissima Summer Edition dal 17 al 21 giugno. Questo evento speciale sarà l’occasione per assistere alla cerimonia di premiazione della World’s 50 Best Restaurants il 19 giugno, evento che per la prima volta si terrà in Italia.

La Summer Edition includerà appuntamenti esclusivi come la Vertical Dinner, un evento culinario con ospiti internazionali che presenteranno piatti in una cena “in crescendo”, e altre esperienze come Bistromania e Piolissima Estate. Un'anteprima imperdibile di ciò che attenderà la città in ottobre.