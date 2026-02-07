CentroDentro e Isola che non c’è, tornano due spazi chiave per i giovani

Dopo la conclusione dei lavori finanziati con fondi Pnrr, la Circoscrizione 2 si prepara a riaprire e rilanciare due importanti centri di protagonismo giovanile del territorio: il Centro Dentro di corso Siracusa 225 e L’Isola che non c’è di via Rubino 24.

In questi giorni, come spiegato dal coordinatore al Bilancio della Circoscrizione 2, Federico Raia, sono state riconsegnate le chiavi delle strutture al termine degli interventi di ristrutturazione. I lavori hanno interessato la messa a norma dei servizi igienici e degli impianti, oltre al miglioramento della fruibilità degli spazi interni, tra uffici e sale polivalenti.

Obiettivi

“Ora - sottolinea Raia -, siamo in attesa di far partire la coprogettazione, coinvolgendo il terzo settore, le scuole, i comitati, le associazioni e le parrocchie, per progettare insieme il futuro di queste strutture e rilanciarle come veri punti di riferimento per i giovani”.

Nel frattempo, per evitare che gli spazi restino inutilizzati per mesi, la Circoscrizione sta predisponendo soluzioni transitorie. Per L’Isola che non c’è è in preparazione un avviso di concessione annuale, mentre per Centro Dentro è previsto il ritorno delle attività che erano state temporaneamente trasferite in via Canonica durante i lavori.

In corso Siracusa

Nel centro di corso Siracusa torneranno quindi musica, aula studio, sale di registrazione e attività di sostegno educativo, rafforzando il ruolo della struttura come polo di aggregazione e supporto per adolescenti e giovani del quartiere.

Gli interventi si inseriscono nel più ampio Piano Integrato Urbano della Città di Torino, che punta alla rigenerazione urbana e sociale attraverso il recupero degli edifici pubblici dedicati alla cultura, alla socialità e all’inclusione. Obiettivi chiave del piano sono il contrasto alle fragilità sociali, l’eliminazione delle barriere fisiche e socio-culturali e il miglioramento dell’accessibilità e della qualità degli spazi pubblici.

Con la riapertura dei due centri, la Circoscrizione 2 guarda ora alla fase più delicata: quella della partecipazione e della costruzione condivisa dei nuovi progetti, per trasformare gli spazi rinnovati in luoghi vivi e realmente frequentati.