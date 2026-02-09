Alle Ogr Talks, l'incontro con Telmi Pievani sulle nuove tecnologie

Venerdì 13 febbraio alle ore 18.30, al Binario 3 delle OGR Torino, un nuovo appuntamento di OGR Talks vedrà protagonista Telmo Pievani con l’incontro Noi e le tecnologie, una storia di coevoluzione.



Professore ordinario presso il Dipartimento di Biologia dell’Università degli Studi di Padova, filosofo e noto divulgatore scientifico, Pievani guiderà il pubblico in un percorso tra biologia evoluzionistica, filosofia e storia della tecnologia, per esplorare il rapporto profondo che lega la specie umana agli strumenti che ha creato. Pievani mostrerà come l’essere umano non sia semplicemente un utilizzatore di tecnologie, ma il risultato di una lunga e complessa co-evoluzione con esse. Dalle prime schegge di pietra fino alle biotecnologie e all’intelligenza artificiale, l’incontro offrirà spunti per comprendere come le tecnologie abbiano modellato il nostro corpo, la nostra mente e le nostre società, aprendo al contempo una riflessione sulle implicazioni etiche e culturali delle trasformazioni in corso e di quelle future.