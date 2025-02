"Demolizioni ferme all'ex Gondrand", ma l'assessore replica: "Tre anni per completare l'iter"

Una proroga sulle bonifiche e i timori per un cantiere che potrebbe viaggiare a rilento. A Palazzo Civico continua a tenere banco il futuro delle aree Gondrand e Carlini di via Cigna e via Lauro Rossi, le due fabbriche abbandonate diventate - per anni - rifugio di tossici e spacciatori. Proprio il capogruppo del M5s, Andrea Russi, ha espresso dubbi sul rispetto delle tempistiche. Dubbi poi rispediti al mittente dall'assessore all'Urbanistica, Paolo Mazzoleni. "Lavori in corso" Alla base delle perplessità, c'è la proroga fino al 31 dicembre 2025 concessa alla proprietà per la presentazione dell'analisi di rischio. Per Mazzoleni, tuttavia, "la società All Building 1, nel novembre 2023, ha presentato la Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) per la demolizione dei fabbricati dell'ex Gondrand - precisa l'assessore -. I lavori sono iniziati, sono in corso e non si registra alcuna sospensione. Il termine delle operazioni deve avvenire entro tre anni dall'inizio".

L'amministrazione, inoltre, vista la complessità dell'area oggetto di intervento, ha chiesto alle due società proponenti (All Building 1 Srl e Iniziative Industriali Srl) un progetto unitario, che prefiguri l'intera trasformazione del perimetro. Cosa ne sarà dell’area che un tempo ospitava il vecchio stabilimento? Intanto si tratta di un progetto in deroga al piano regolatore. Addio alla destinazione d'uso industriale e passaggio a quella legata a commerciale e servizi. Anche se in molti sperano non arrivi, in Barriera di Milano, l'ennesimo supermercato. "Area nel limbo"