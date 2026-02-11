Riunito il Comitato del Patto di Sindacato Iren: al centro transizione energetica e qualità dei servizi

Si è riunito oggi a Torino il Comitato del Patto di Sindacato di Iren: presenti il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, il sindaco di Reggio Emilia Marco Massari e la sindaca di Genova Silvia Salis.

Nell'occasione i sindaci hanno incontrato il vertice della Società, rappresentato dal presidente Luca Dal Fabbro, dal vicepresidente Moris Ferretti e dall’amministratore delegato Gianluca Bufo. Partendo dal piano industriale 2025-2030, presentato pubblicamente lo scorso novembre, i vertici aziendali hanno soffermato la loro attenzione sull’impatto che tale piano avrà sui territori di riferimento, con l’obiettivo di sviluppare le proprie attività e, allo stesso tempo, intercettando le esigenze dei cittadini e dei clienti in merito alle varie tipologie di servizi offerti. Al centro della strategia, confermati come pilastri principali la transizione energetica/ecologica e la qualità dei servizi.