Auto resta bloccata tra le sbarre del passaggio a livello e brutto incidente in via Scarrone: traffico paralizzato a Nichelino

Mentre al passaggio a livello di Via Torino, un veicolo rimaneva tra le sbarre della ferrovia, generando così ritardi nel traffico ferroviario e caos per le lunghe code che si sono formate in un orario di traffico sostenuto, contemporaneamente nei pressi del cavalca ferrovia di via Scarrone, in prossimità di un cantiere stradale che riduce la sede stradale, avveniva un sinistro tra due veicoli.

Brutto incidente in via Scarrone