Crescono eventi e visitatori: Ogr Torino approva il bilancio 2025 con un margine di oltre un milione

Il Consiglio di Amministrazione delle OGR Torino, hub della Fondazione CRT, riunitosi oggi sotto la presidenza di Davide Canavesio, ha approvato il bilancio consuntivo 2025, evidenziando risultati economici e gestionali che superano gli obiettivi fissati dal Piano Industriale Triennale.

L’esercizio 2025 si chiude con un margine di oltre 1 milione di euro, più che triplicato rispetto all’esercizio precedente (300.000 euro), segnando un deciso miglioramento della sostenibilità economica della gestione. Il risultato, frutto di un’efficace ottimizzazione dei costi di struttura e di un incremento dei ricavi, conferma la solidità del percorso intrapreso. Il valore della produzione raggiunge 15,3 milioni di euro, in crescita del 34% rispetto al 2024 e del 3,2% rispetto alle previsioni di piano. I ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi superano del 7,7% le stime, trainati dalla produzione di eventi privati, +28.4% rispetto al Piano, e dalla biglietteria di concerti e mostre di successo, oltre tre volte superiori alle previsioni.

Parallelamente ai risultati economici, grazie alla visione a lungo periodo e al sostegno strategico della Fondazione CRT, le OGR Torino registrano una crescita senza precedenti sul piano delle attività e dell’impatto culturale e sociale generando sempre più valore per la collettività. Nel 2025 si è consolidato l’impegno nello sviluppo di una programmazione focalizzata sull’Art & Tech ed è raddoppiato il numero di eventi, attività e servizi per il pubblico, con un aumento dei visitatori di oltre il 35%. Sono stati realizzati oltre 350 laboratori e attività gratuite per scuole e famiglie, coinvolgendo circa 14.000 persone. Sul fronte dell’innovazione, grazie ai 16 programmi attivi negli ultimi 12 mesi sono state supportate oltre 400 startup, portando a 130 la media annuale di imprese coinvolte dalle attività dell’ecosistema OGR Tech (120 precedentemente). Inoltre, è salito a 480 milioni di euro il totale catalizzato dalle startup partecipanti ai programmi delle OGR Tech dal 2019 a oggi.

Nel corso della seduta odierna, il CdA ha inoltre approvato la nomina di Marco Giovannini quale nuovo Vicepresidente delle OGR Torino. Cavaliere del Lavoro dal 2012, manager con oltre quarant’anni di esperienza, Marco Giovannini porta nel nuovo incarico una competenza industriale e finanziaria di profilo internazionale. Già Presidente e Amministrazione Delegato di Guala Closures SpA dal 1998 al 2021, ha guidato la trasformazione dell’azienda da realtà familiare a multinazionale presente in 23 Paesi con 30 stabilimenti. Già Membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione CRT e delle OGR Torino, ricopre numerosi incarichi in Consigli di Amministrazione di realtà industriali, finanziarie e culturali, affiancando all’attività manageriale un costante impegno nella divulgazione sui temi dell’innovazione e dello sviluppo di impresa.

Il CdA ha inoltre nominato i nuovi componenti dell’Organismo di Vigilanza: Federico Consulich, Presidente, Mariarosaria Ferrara ed Elia Francesco Dispenza.





Presskit: https://drive.google.com/drive/folders/1sFIZ5aj0Ti_NQvRsfwSsAd41L0XTPmAK?usp=drive_link