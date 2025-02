Una grossa buca provocò un danno alla sua auto: risarcito dal Comune di Moncalieri

Cronaca di un film già visto altre volte, nel passato (più o meno recente). Alla fine di ottobre dello scorso anno un guidatore subì un danno alla propria macchina a causa di una grossa buca stradale a Moncalieri.

Problemi in alcune strade

Si tratta di uno dei tanti casi di automobilisti vittime della scarsa manutenzione di alcune vie comunali. L'amministrazione per il 2025 ha messo a bilancio risorse importanti per la viabilità e la riasfaltatura di strade e marciapiedi, ma non a tutti i guai si può rimediare.

Risarcimento di 200 euro

Così Palazzo Civico, come già avvenuto altre volte, è stata costretto a liquidare il risarcimento dei danni che il proprietario della vettura aveva chiesto: attraverso l'assicurazione, il Comune di Moncalieri ha pagato circa 200 euro.