Nichelino, ecco la nuova casa di AVS e In Comune

Nella serata di lunedì 9 febbraio è stata inaugurata in via Giusti 3 la nuova sede di AVS Nichelino e di In Comune e la risposta della città è stata assolutamente importante: oltre 200 le persone presenti, che hanno "trasformato l’apertura in un grande momento di comunità", come ha sottolineato l'assessore Alessandro Azzolina.

"Uno spazio sempre aperto e attivo"

Qui troverà sede anche l’ufficio della consigliera regionale Valentina Cera, che ascolterà la cittadinanza e ne porterà le istanze a Palazzo Lascaris. Ma sarà anche lo spazio in cui lo stesso Azzolina, la capogruppo Erica Bevilacqua e le consigliere Francesca Miola e Alessandra Lillu ascolteranno la città. "Questa sede nasce per essere più di un luogo fisico: sarà uno spazio politico, sociale e culturale sempre aperto e attivo. Una casa della partecipazione dove organizzare iniziative, incontri pubblici, momenti di confronto e solidarietà. Un laboratorio permanente per rafforzare il radicamento sul territorio e costruire insieme idee e proposte per Nichelino e per tutta l’area sud", ha aggiunto Azzolina. "Vogliamo che diventi un punto di riferimento stabile per cittadine e cittadini, associazioni e realtà del territorio".

Per dare il via a questo percorso già nella serata di inaugurazione con il talk dedicato agli psichedelici e alla psicoterapia assistita insieme alla Cellula Coscioni Torino, un incontro molto partecipato che ha mostrato fin da subito la vocazione culturale e di approfondimento di questo spazio. "Questo è l’inizio di un percorso che vogliamo costruire insieme, giorno dopo giorno", hanno concluso Azzolina e Cera.

Tanti gli esponenti politici presenti

Alla inaugurazione, oltre al sindaco di Nichelino Giampiero Tolardo e a molti esponenti politici locali, hanno preso parte anche il primo cittadino di Moncalieri Paolo Montagna e il candidato sindaco per il centrosinistra alle prossime amministrative Lorenzo Mauro.