Gianduja e Giacometta in visita a Palazzo Lascaris

Anche quest’anno si è rinnovato a Palazzo Lascaris l’appuntamento con le maschere della tradizione piemontese e torinese in particolare. Gianduja e Giacometta dell’associazione Famija Turinèisa, guidata dalla presidente Daniela Piazza, sono state accolte dal presidente del Consiglio regionale Davide Nicco e dal consigliere segretario Fabio Carosso per uno scambio di saluti in occasione dell’avvio delle settimane di festeggiamenti del Carnevale.

Nicco e Carosso si sono congratulati con i due personaggi e con l’associazione per l’attività culturale svolta, fortemente radicata nell’identità piemontese.

Gianduja, impersonato da Marco Raiteri, e la moglie Giacometta, interpretata da Tina Scavuzzo, hanno raccontato alcune curiosità sulle origini ottocentesche delle loro maschere, rilanciate poi dalla Famija Turinèisa cent’anni fa quali alfieri del folclore piemontese. Gianduja ha intrattenuto i presenti con alcuni aneddoti, come quello riferito al cioccolatino gianduiotto che, oltre a prendere il nome dalla maschera, si ispira nella forma alla sezione trasversale del suo caratteristico copricapo a tricorno.