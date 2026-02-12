"Segnala i professori di sinistra". Volantinaggio dei giovani meloniani davanti al liceo di Torino

"Segnala i professori di sinistra nella tua scuola". Arriva anche a Torino, precisamente davanti al liceo Regina Margherita, la campagna "La nostra scuola" di Azione Studentesca. Il movimento, legato Gioventù Nazionale costola di Fratelli d’Italia, vuole creare un report nazionale di docenti politicamente schierati contro il Governo.

Il questionario

Inquadrando il Qr code presente sui volantini esce un questionario con alcune domande. Un paio, molto vaghe, sulle strutture («Come definisci le condizioni della tua scuola?») e poi: "Hai uno o più professori di sinistra che fanno propaganda durante le lezioni?" e "Descrivi uno dei casi più eclatanti".

Questa mattina è andato in scena l'ennesimo volantinaggio davanti al liceo Regina Margherita di Torino, nonostante la richiesta esplicita della dirigente scolastica di rimanere al di fuori del perimetro di responsabilità della scuola. Neppure la minaccia di far intervenire le forze dell’ordine è bastata a far desistere i promotori dell’iniziativa.

PD: "Giunta Cirio dia risposta chiara"

A denunciare l'episodio i consiglieri regionale Daniele Valle e Laura Pompeo, che dichiarano: "serve una risposta istituzionale chiara e ferma, non il silenzio dietro al quale si sta trincerando la Giunta Cirio, nascondendosi dietro la scusa pretestuosa di “una mancanza di competenza in materia””.

“Siamo di fronte a un tentativo di intimidazione - aggiungono i dem - che nulla ha a che vedere con il confronto democratico e che richiama metodi che pensavamo consegnati alla storia".

"Questa campagna non solo mina la libertà di insegnamento, ma rischia di alimentare un clima di sospetto e controllo ideologico all’interno delle scuole, luoghi che dovrebbero essere presidio di pluralismo e dialogo”, concludono Valle e Pompeo, prima firmataria di una mozione sul tema in attesa di essere discussa.