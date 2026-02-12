“Viva Vanchiglia Viva”, il quartiere si racconta tra teatri e solidarietà

Un quartiere vivo, creativo e solidale. Con il cartellone “Viva Vanchiglia Viva”, la Circoscrizione 7 mette in evidenza il fitto tessuto di realtà culturali, sociali e di sostegno alle fragilità che da anni animano il territorio, raccontando un volto del quartiere spesso lontano dagli stereotipi.

Vanchiglia si conferma così uno dei poli culturali più dinamici della città. Al Teatro della Caduta, Casa Fools, al Teatro Giulia di Barolo e al Tyc/Cubo Teatro si svolgono con continuità eventi, spettacoli e rassegne che hanno ottenuto negli anni anche attenzione e recensioni sulle cronache nazionali. Una proposta culturale stabile, riconosciuta e capace di attrarre pubblico ben oltre i confini cittadini.

Accanto alla produzione artistica, il quartiere può contare su un solido circuito di associazionismo che, in sinergia con la Città e la Circoscrizione, garantisce attività sociali e interventi concreti a sostegno delle persone in difficoltà. Un lavoro quotidiano che tiene insieme cultura e inclusione.

Non mancano, inoltre, strumenti di supporto psicologico e iniziative dedicate ai più giovani, con progetti pensati per intercettare il disagio e offrire spazi di ascolto e crescita. Un impegno che rafforza l’identità di Vanchiglia come comunità attenta e partecipe.