Vince 3000 euro in una sala scommesse di Aurora, lo seguono, lo picchiano e lo rapinano in strada: due persone arrestate [VIDEO]

Lo hanno rapinato all'esterno di una sala scommesse dopo averlo visto vincere una cifra di 3000 euro. Sono stati arrestati dalla Polizia e portati in carcere due persone, un egiziano di 22 anni e un tunisino di 40.





I fatti risalgono al mese di gennaio: i due avevano seguito la vittima fuori da una sala scommesse del quartiere Aurora e, una volta all’esterno, l'uomo (un italiano) era stato raggiunto e aggredito. Dopo averlo spintonato e strattonato, i due erano riusciti a rubargli il borsello contenente il denaro, documenti personali, un cellulare e il bancomat.

La vittima, nel tentativo di inseguire uno dei suoi aggressori, era poi stato spinto con violenza dal complice con una spallata, rovinando contro un’auto in sosta, riportando anche alcune lesioni.

Le indagini sono scattate subito dopo l'allarme e hanno potuto raccogliere prove sui due malviventi grazie all'uso delle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza presenti nella zona.