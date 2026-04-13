Nuova luce su piazza Chiaves, completato l’impianto nel giardino Scafidi

Si sono conclusi nei giorni scorsi i lavori di potenziamento dell’illuminazione pubblica all’interno di piazza Chiaves, nel giardino dedicato a Vito Scafidi. L’intervento, atteso da tempo dai residenti di zona Vanchiglietta, ha migliorato in modo significativo la visibilità e la sicurezza dell’area, soprattutto nelle ore serali.

Il giardino rappresenta uno spazio molto frequentato da famiglie, bambini e cittadini del quartiere, e la nuova illuminazione consentirà una fruizione più ampia e serena anche dopo il tramonto. L’operazione rientra in un più ampio piano di riqualificazione degli spazi pubblici della zona.

A sottolineare l’importanza dell’intervento è stato il presidente della Circoscrizione 7, Luca Deri. “Il miglioramento dell’illuminazione - spiega -, contribuirà ad aumentare la percezione di sicurezza da parte dei cittadini”.



