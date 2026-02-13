Riforma della giustizia, in Piemonte per il no del PD arriva anche Elly Schlein

"Votiamo no a questa riforma per difendere la Costituzione, che non riguarda la giustizia ma noi cittadini. Un magistrato più debole fa un cittadino più debole". È questo il messaggio che manda la parlamentare del PD Debora Serrachiani, questa mattina a Torino per la prima tappa del tour piemontese sul referendum costituzionale sulla giustizia, previsto il prossimo 22 e 23 marzo.

80 iniziative in Piemonte

Una consultazione che non prevede il quorum: vince chi prende anche solo un voto in più. Per questo il Partito Democratico ha deciso di dare il via ad un'ampia campagna territoriale: sinora in Piemonte sono già stata organizzate 80 iniziative, di cui 30 nel Torinese. Oggi pomeriggio Serrachiani, insieme ai dem, farà tappa al carcere di Biella, poi Cossato e Trecate nel Novarese.

"Ogni giorno che passa - ha spiegato il Segretario regionale del PD Mimmo Rossi - aumenta il livello di scontro politico. Durante le diverse inaugurazioni dell'anno giudiziario in tutta Italia sono state sottolineate le medesime carenze: poco personale e difficoltà nel rispondere alla domanda giustizia".

"Questa riforma - ha poi aggiunto - non si occupa di questi problemi: Fratelli d'Italia sta facendo una campagna social sul sì molto intimidatoria ed aggressiva".

14mila precari nella giustizia

"È una riforma costituzionale - ha aggiunto Serrachiani - che non riguarda i problemi della giustizia. Se domani passasse, il giudice di pace continuerebbe a fissare le udienze dopo due anni: al momento manca l'83% del personale. Su 27mila lavoratori della giustizia, 14mila sono precari".

"Ci sono alcuni esponenti del PD - ha aggiunto la deputata - che votano sì, ma non lo fanno a nome del partito".

Ed in parallelo agli incontri sul no al referendum per la giustizia, il PD anche in Piemonte sta portando avanti la campagna di ascolto "L'Italia che coltiva i saperi". Ogni weekend saranno allestiti dei banchetti sul territorio, dove i dem chiederanno ai cittadini di compilare un questionario, raccogliendo in parallelo istanze e richieste.

Schlein a Torino

La sera di lunedì 2 marzo la Segreteria del PD Elly Schlein sarà a Torino, per una serata dedicata al no al referendum di domenica 22 e lunedì 23 marzo.