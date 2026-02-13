Partito a Collegno il ciclo di incontro con i Comitati di Quartiere

La Città di Collegno ha riaperto dalla sera di mercoledì 11 febbraio il ciclo delle assemblee pubbliche con i Comitati di Quartiere, un percorso di ascolto e confronto che mette al centro la vita quotidiana dei nostri quartieri e il contributo diretto delle cittadine e dei cittadini.

Il primo appuntamento, ospitato a Villa Licia nel quartiere Centro Storico, ha registrato una sala piena: un segnale forte della volontà della comunità collegnese di partecipare, condividere idee, segnalazioni e proposte su temi come viabilità, manutenzioni, regolamenti, cura degli spazi pubblici e nuove opportunità per rendere la città sempre più viva, accogliente e attenta ai bisogni di tutti.

“Le assemblee pubbliche rappresentano un’occasione preziosa per ritrovarsi e costruire insieme soluzioni concrete. Ogni voce, ogni esperienza, ogni punto di vista contribuisce a migliorare Collegno e a rafforzare il legame tra istituzioni e territorio - spiega il Sindaco della Città di Collegno Matteo Cavallone -. È un momento per lamentarsi, proporre, confrontarsi. Vedere una sala così piena è il segno più bello di quanto Collegno creda nella partecipazione”.

Continua l’Assessora ai Quartieri Ida Chiauzzi: “Le assemblee non sono solo momenti di confronto: sono spazi in cui la città si guarda negli occhi, si ascolta e si riconosce. Ogni persona che interviene porta un pezzo di futuro. I quartieri della nostra Città non sono solo luoghi: sono relazioni, storie, sguardi che chiedono attenzione. Il nostro compito è ascoltare con rispetto e trasformare quel che emerge in azioni concrete. È un lavoro che si fa insieme, passo dopo passo”.

Il prossimo incontro di Assemblea Pubblica si terrà giovedì 19 febbraio nel quartiere Terracorta, con ingresso libero.