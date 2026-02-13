Open Day all’Eduteca L’Aquilone, una giornata tra laboratori e letture per le famiglie

Porte aperte all’Eduteca L’Aquilone di corso Bramante 75. Sabato 14 febbraio 2026 la struttura educativa del territorio organizza un nuovo Open Day ad accesso libero, dedicato a bambine, bambini e alle loro famiglie.

La giornata si svolgerà in due momenti, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 17. In programma laboratori creativi, letture animate e numerosi giochi pensati per far conoscere da vicino gli spazi e le attività proposte dall’Eduteca. Un’occasione per esplorare l’ambiente educativo, incontrare il personale e scoprire le opportunità offerte durante l’anno.

L’ingresso è gratuito e non è richiesta prenotazione. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo email eduteca.aquilone@comune.torino.it oppure contattare il numero di telefono 334.7823578.