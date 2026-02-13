 / Scuola e formazione

Open Day all’Eduteca L’Aquilone, una giornata tra laboratori e letture per le famiglie

Sabato 14 febbraio porte aperte con ingresso libero per conoscere spazi e attività educative

Immagine di repertorio

Porte aperte all’Eduteca L’Aquilone di corso Bramante 75. Sabato 14 febbraio 2026 la struttura educativa del territorio organizza un nuovo Open Day ad accesso libero, dedicato a bambine, bambini e alle loro famiglie.

La giornata si svolgerà in due momenti, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 17. In programma laboratori creativi, letture animate e numerosi giochi pensati per far conoscere da vicino gli spazi e le attività proposte dall’Eduteca. Un’occasione per esplorare l’ambiente educativo, incontrare il personale e scoprire le opportunità offerte durante l’anno.

L’ingresso è gratuito e non è richiesta prenotazione. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo email eduteca.aquilone@comune.torino.it oppure contattare il numero di telefono 334.7823578.

