Incendio in un appartamento, un cane morto e quattro persone in ospedale

Un incendio è scoppiato questa mattina, giovedì 13 febbraio 2025, in un appartamento al piano terra di uno degli edifici in via Moncalieri 29 a Grugliasco. Le fiamme hanno distrutto completamente il tinello, e purtroppo, un cane è morto nell’incendio. Quattro persone, tra cui un neonato, sono state soccorse e trasportate in ospedale a Rivoli, ma soltanto per motivi precauzionali, in quanto non hanno respirato fumo. Alcuni di loro, infatti, hanno accusato attacchi di panico durante l’evacuazione.

Fortunatamente, l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha evitato danni ancora più gravi. Le squadre dei distaccamenti di Grugliasco Allamano e Torino Lingotto, supportate dal carro fiamma, sono riuscite a domare le fiamme, mentre l’edificio è stato evacuato per garantire la sicurezza degli occupanti. La polizia locale ha avviato i rilievi e le indagini per determinare le cause del rogo, che al momento risultano sconosciute.