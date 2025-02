Ospedale alla Pellerina? C'è chi continua a dire no: “Costruitelo all’Amedeo di Savoia”

Dopo il teso faccia a faccia di ottobre con Asl, Comune e Regione i comitati si sono riuniti per dire ancora una volta no all’ipotesi corso Appio Claudio. Abbracciando alcuni studi che vedono nell’area dove ora sorge il complesso ospedaliero Amedeo di Savoia - Birago di Vische - in corso Svizzera - un territorio più fertile per questa delicata operazione. “Non siamo contrari all’ospedale ma abbiamo un’alternativa - ha spiegato l’ingegner Lorenzo Buonomo -. Per poterlo costruire alla Pellerina bisogna fare una variante al piano regolatore. Mentre per l’Amedeo no. Poi ci sono da considerare altri fattori: il futuro delle giostre, la valutazione della classe acustica e una dotazione di infrastrutture a favore di quest’ultimo”.

Senza dimenticare un parametro che non è stato preso in considerazione: il consumo di suolo. “L’alternativa c’è e il consumo di suolo non va fatto. Ma nonostante le promesse fatte in campagna elettorale si va sempre nella direzione opposta” così l’architetto Giorgio Zimbaro del comitato “Salviamo la Pellerina”.

[Una protesta alla Pellerina]