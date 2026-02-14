Minaccia con un coltello e deruba antiquario per quasi 30 mila euro: arrestato

La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa del Tribunale di Torino, nei confronti di un cinquantottenne italiano gravemente indiziato di una rapina commessa la scorsa estate all’interno di un negozio di antiquariato del centro cittadino.

La rapina avvenuta la scorsa estate

L’uomo, fingendosi interessato all’acquisto di alcuni gioielli, era entrato all’interno dell’attività commerciale e aveva intimato alla titolare la consegna di preziosi, minacciandola con un coltello. Ne nasceva una colluttazione al culmine della quale il 58enne, dopo aver afferrato la donna per le braccia e averla trascinata sul retro del negozio, le legava i polsi e le caviglie con nastro adesivo, coprendole anche la bocca.

Nella circostanza, l’uomo riusciva a impossessarsi di un cofanetto contenente monili e oggetti di gioielleria per un valore complessivo stimato in circa 20.000 euro, nonché di 8.000 euro in contanti, dandosi poi alla fuga.

Scoperto dopo molti mesi di indagini

L’attività investigativa, svolta da personale della Squadra Mobile torinese attraverso l’analisi dei tabulati e l’individuazione fotografica, permetteva di acquisire elementi utili all’identificazione dell’autore del fatto, che nel Settembre del 2025 rendeva dichiarazioni confessorie in ordine alla rapina in argomento presso gli Uffici della Polizia Ferroviaria della stazione di Mestre (VE).

Le indagini determinavano l’Autorità Giudiziaria ad emettere nei confronti dell’uomo, stanti i gravi indizi di colpevolezza raccolti a suo carico, il provvedimento, che gli è stato notificato nei giorni scorsi presso la locale casa circondariale “Lorusso e Cutugno”, ove l’uomo risulta detenuto dal Novembre 2025, poiché arrestato in flagranza per il reato di lesioni commesso in danno di personale sanitario del locale ospedale “San Giovanni Bosco”.