Gravissimo incidente nell'Astigiano: due morti e due feriti gravi

E' stato un venerdì sera di sangue lungo la strada statale 10, nella provincia di Asti. Un tragico incidente stradale si è verificato poco fa in direzione Torino. Il bilancio, ancora provvisorio ma pesantissimo, parla di due persone decedute sul colpo e altre due trasportate d'urgenza in ospedale in codice rosso.

La dinamica del sinistro è ancora al vaglio delle forze dell'ordine, ma l'impatto è stato talmente violento da richiedere un massiccio dispiegamento di soccorsi.

I vigili del fuoco sono stati impegnati a lungo per estrarre i corpi e i sopravvissuti dalle lamiere accartocciate dei mezzi coinvolti.

Subito in moto la macchina dei soccorsi

L'allarme è scattato immediatamente, attivando la centrale operativa del 118. Sul posto è intervenuto il mezzo di soccorso avanzato di Asti, ma la gravità delle condizioni dei feriti ha reso necessario l'invio dell'elisoccorso notturno decollato da Torino. I due feriti, stabilizzati sul posto, sono stati trasferiti in massima urgenza verso i centri traumatologici specializzati; le loro condizioni restano critiche.

L'incidente ha causato la paralisi totale della circolazione sulla SS10 in direzione Torino. Il tratto interessato è stato chiuso per permettere le operazioni di soccorso, i rilievi tecnici necessari a ricostruire la dinamica e la successiva rimozione dei veicoli. Lunghe code si sono formate in uscita da Asti, con pesanti ripercussioni sulla viabilità secondaria.

34enne elitrasportato a Torino

I due pazienti ricoverati in codice rosso (massima gravità e urgenza) sono una ragazza di 23 anni portata all'ospedale di Asti con il Mezzo di Soccorso Avanzato e un 34enne elitrasportato al Cto di Torino con l'elisoccorso notturno. Al momento non si hanno ancora informazioni sull'identità delle altre due persone decedute sul colpo.

Frontale tra una Punto e una Audi A3

Le vittime del gravissimo incidente avvenuto poco dopo le 22, la cui dinamica è al vaglio degli agenti della Polizia Locale, viaggiavano su una Fiat Punto che si è scontrata frontalmente con una Audi A3 sulla quale si trovavano il 34enne elitrasportato a Torino e la ragazza 23enne ricoverata ad Asti.

I vigili del fuoco, che hanno materialmente liberato le persone coinvolte dalle carcasse delle auto, hanno terminato l'intervento dopo le 2 del mattino, mentre un'altra squadra del Comando è uscita a supporto dei colleghi del distaccamento di Villanova impegnati su un altro incidente, avvenuto intorno all'1 in paese, in cui sono rimaste ferite altre due persone.