Rider picchiato con una mazza da baseball: momenti di paura in via Plava

Prima le urla, sentite nitidamente anche in lontananza, poi la sgommata di una vettura che fugge via a tutta velocità. E nel giro di pochi minuti l'arrivo di tre auto della Polizia. Si sono vissuti momenti di paura nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 13 febbraio, tra via Plava e via Faccioli, in zona Mirafiori sud.

Da una mancata precedenza all'aggressione

Poi è bastato poco per ricostruire la dinamica dell'accaduto, tra le parole di alcuni testimoni, quelle del guidatore di un'auto sopraggiunta subito dopo e quelle degli agenti. Poco prima delle 19.30 un rider marocchino, che era impegnato in una consegna con la sua bici, è venuto a contatto con una vettura che stava sopraggiungendo in quel momento, poco prima del semaforo. La strada, in quel punto, è ristretta da alcuni lavori ed è facile che una mancata precedenza possa innescare anche un incidente. Tra il rider e il conducente dell'auto sono volate parole grosse, poi l'autista, assieme alla persona che era con lui in macchina, è sceso ed ha iniziato a colpire il malcapitato, utilizzando una mazza da baseball.

La fuga a tutta velocità

Di qui le urla, con alcune persone che hanno provato ad avvicinarsi alla scena dell'aggressione. I due (a quanto pare italiani) sono risaliti in gran fretta sulla vettura e sono fuggiti via, ma pare che qualcuno sia riuscito a prendere la targa. La Polizia, infatti, è convinta di poter risalire rapidamente alla loro identità, forse delle testimonianze di chi era non lontano dal punto in cui tutto è avvenuto.

Il ferito non è in pericolo di vita

A stretto giro di posta è arrivata anche un'ambulanza per soccorrere il malcapitato rider marocchino: dalle prime informazioni l'uomo non sembra in pericolo di vita, anche se urlava dal dolore, dopo le botte ricevute. Una serata finita male, ma che poteva concludersi anche in tragedia.