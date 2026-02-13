 / Cronaca

Cronaca | 13 febbraio 2026, 20:08

Rider picchiato con una mazza da baseball: momenti di paura in via Plava

Lo scontro tra la bici e un'auto si è concluso con una scena di brutale violenza: la vittima per fortuna non è in pericolo di vita. Indaga la Polizia

Rider picchiato con una mazza da baseball: momenti di paura in via Plava

Rider picchiato con una mazza da baseball: momenti di paura in via Plava

Prima le urla, sentite nitidamente anche in lontananza, poi la sgommata di una vettura che fugge via a tutta velocità. E nel giro di pochi minuti l'arrivo di tre auto della Polizia. Si sono vissuti momenti di paura nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 13 febbraio, tra via Plava e via Faccioli, in zona Mirafiori sud.

Da una mancata precedenza all'aggressione

Poi è bastato poco per ricostruire la dinamica dell'accaduto, tra le parole di alcuni testimoni, quelle del guidatore di un'auto sopraggiunta subito dopo e quelle degli agenti. Poco prima delle 19.30 un rider marocchino, che era impegnato in una consegna con la sua bici, è venuto a contatto con una vettura che stava sopraggiungendo in quel momento, poco prima del semaforo. La strada, in quel punto, è ristretta da alcuni lavori ed è facile che una mancata precedenza possa innescare anche un incidente. Tra il rider e il conducente dell'auto sono volate parole grosse, poi l'autista, assieme alla persona che era con lui in macchina, è sceso ed ha iniziato a colpire il malcapitato, utilizzando una mazza da baseball.

La fuga a tutta velocità

Di qui le urla, con alcune persone che hanno provato ad avvicinarsi alla scena dell'aggressione. I due (a quanto pare italiani) sono risaliti in gran fretta sulla vettura e sono fuggiti via, ma pare che qualcuno sia riuscito a prendere la targa. La Polizia, infatti, è convinta di poter risalire rapidamente alla loro identità, forse delle testimonianze di chi era non lontano dal punto in cui tutto è avvenuto.

Il ferito non è in pericolo di vita

A stretto giro di posta è arrivata anche un'ambulanza per soccorrere il malcapitato rider marocchino: dalle prime informazioni l'uomo non sembra in pericolo di vita, anche se urlava dal dolore, dopo le botte ricevute. Una serata finita male, ma che poteva concludersi anche in tragedia.

Massimo De Marzi

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium