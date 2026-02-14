Carnevale di Ivrea, intensificati i controlli sulle strade: cinque autisti ubriachi fermati dai carabinieri

La Compagnia dei Carabinieri di Ivrea, impegnata in questi giorni di festa in occasione dello storico Carnevale, ha predisposto diversi controlli straordinari del territorio nel Comune eporediese.

Controllate oltre 230 persone

L’intensificazione di numerose pattuglie presenti su strada ha per obiettivo primario la disincentivazione a mettersi alla guida della propria auto sotto l’effetto di alcool e di sostanze stupefacenti. Nella sola nottata di questo Giovedì Grasso, i militari della dipendente Sezione Radiomobile insieme ai Carabinieri delle Stazioni di Ivrea, San Giorgio Canavese e Valchiusa, hanno sottoposto ad accertamento alcolemico 170 conducenti, controllando un totale di oltre 230 persone.

Cinque al volante ubriachi

Cinque persone sono state colte alla guida con un tasso alcolemico oltre il limite consentito e per tale ragione segnalate alle autorità competenti. Sette ragazzi invece - il più giovane appena diciottenne - sono stati trovati in possesso di alcune dosi di hashish. Uno di questi, residente a Cascinette di Ivrea e già noto alle Forze dell’Ordine, è stato sorpreso alla guida senza che fosse titolare di patente; perquisito, i militari lo hanno trovati in possesso di 4 ovuli di sostanza stupefacente dal peso di oltre 10 grammi, mista tra cocaina, crack ed eroina, nonché di un bilancino di precisione.

25enne di Nichelino nei guai

Durante i controlli, i Carabinieri hanno dovuto anche sequestrare un tirapugni, trovato nelle mani di un venticinquenne residente a Nichelino, poi denunciato alla Procura di Ivrea per “porto d’armi ed oggetti atti ad offendere”. Il dispositivo di controllo straordinario del territorio proseguirà anche nei prossimi giorni.