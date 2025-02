Rubano pneumatici e spazzole tergicristalli: “A Torino sud non c’è più sicurezza”

Un’altra auto lasciata senza gli pneumatici, due per la precisione sul lato del guidatore. E la rabbia di un intero quartiere: “Qui non si dorme più tranquilli”. Arriva da via Onorato Vigliani, in zona Lingotto, l’ennesima denuncia sui furti notturni di gomme. Ormai u na vera e propria strage che da dicembre tocca soprattutto la zona sud di Torino: per la precisione i quartieri che gravitano tra le Circoscrizioni 2 e 8 . Con l’ultimo colpo, giorni fa, vicino al giardino Maiocco dove i delinquenti, forse perché disturbati, hanno razziato soltanto due pneumatici su quattro.



Troppi furti

“Le telecamere del portone a fianco, purtroppo, non mostrano cosa è successo all’esterno - racconta Teresa, la vittima -. Faremo sicuramente denuncia alle forze dell’ordine perché un furto del genere per una normale famiglia rappresenta un danno economico non da poco. Inoltre ci siamo trovati anche la carrozzeria rovinata”. Ma non solo, da giorni c’è chi segnala furti di spazzole e gommini dei tergicristalli. Un fenomeno piuttosto comune e, sebbene possa sembrare insolito ci sono diverse ragioni per cui accadono.

Basso costo

Intanto le spazzole tergicristallo e i gommini sono facili da rimuovere da un veicolo senza richiedere strumenti particolari. È un furto che può essere compiuto in pochi secondi, e spesso avviene in parcheggi poco sorvegliati o aree isolate, dove il rischio di essere scoperti è ridotto. I ladri le rubano perché sono facili da vendere come pezzi di ricambio. Chi possiede un'auto simile a quella oggetto del furto potrebbe essere interessato a comprare un ricambio a un prezzo inferiore rispetto al valore di mercato. Talvolta, vengono vendute anche a chi ha bisogno di un ricambio urgente e non ha tempo per cercarne uno nuovo.