Controlli in un cantiere edile, scoperti irregolari cinque operai su sei

Controllo a sorpresa per un cantiere di ristrutturazione a Collegno. L’11 febbraio scorso, i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Torino, insieme ai colleghi del Comando Stazione locale, hanno trovato sei operai al lavoro, cinque dei quali privi di regolare contratto.

Non è tutto: nel cantiere mancavano la patente a crediti necessaria per operare in sicurezza, i piani operativi, le visite mediche e i corsi di formazione obbligatori. I ponteggi a torre non erano a norma, l’impianto elettrico presentava collegamenti provvisori e i luoghi di lavoro erano privi delle condizioni minime di sicurezza previste dal D.Lgs. 81/08.

I titolari delle due aziende coinvolte e il committente sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria. Le sanzioni amministrative hanno raggiunto complessivamente 63mila euro e il cantiere è stato immediatamente sospeso fino alla regolarizzazione dei lavoratori e al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Il provvedimento a carico dei soggetti citati è stato emesso durante le indagini preliminari e, pertanto, vige la presunzione di non colpevolezza.