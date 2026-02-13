 / Cronaca

Cronaca | 13 febbraio 2026, 12:37

Controlli in un cantiere edile, scoperti irregolari cinque operai su sei

Scatta la sospensione, sanzioni per 63mila euro dopo la scoperta di violazioni sulle norme di sicurezza

Immagine di repertorio

Immagine di repertorio

Controllo a sorpresa per un cantiere di ristrutturazione a Collegno. L’11 febbraio scorso, i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Torino, insieme ai colleghi del Comando Stazione locale, hanno trovato sei operai al lavoro, cinque dei quali privi di regolare contratto.

Non è tutto: nel cantiere mancavano la patente a crediti necessaria per operare in sicurezza, i piani operativi, le visite mediche e i corsi di formazione obbligatori. I ponteggi a torre non erano a norma, l’impianto elettrico presentava collegamenti provvisori e i luoghi di lavoro erano privi delle condizioni minime di sicurezza previste dal D.Lgs. 81/08.

I titolari delle due aziende coinvolte e il committente sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria. Le sanzioni amministrative hanno raggiunto complessivamente 63mila euro e il cantiere è stato immediatamente sospeso fino alla regolarizzazione dei lavoratori e al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Il provvedimento a carico dei soggetti citati è stato emesso durante le indagini preliminari e, pertanto, vige la presunzione di non colpevolezza.

Redazione

