Cantieri lenti al complesso scolastico E13, la Circoscrizione assicura: “Lavori finiti entro marzo”

Quale futuro per le associazioni allontanate dal complesso scolastico E13 di strada Castello di Mirafiori? Se lo chiedono, con un’interpellanza, i consiglieri del Movimento 5 Stelle della Circoscrizione 2, Juri Bossuto e Rita Grimaudo.

Al centro della questione i lavori di sostituzione dei serramenti in corso nell’edificio, che hanno comportato la cantierizzazione di alcune aree e costretto diverse associazioni concessionarie a rinviare l’avvio delle attività o a trasferirsi altrove. Secondo quanto riportato nell’atto ispettivo, gli interventi avrebbero dovuto concludersi entro metà ottobre, consentendo il rientro negli spazi assegnati.

“Difficoltà sui tempi”

I consiglieri hanno, invece, evidenziato come i lavori stiano procedendo a rilento, con pochi operai presenti nell’area e senza una chiara indicazione sui tempi di chiusura del cantiere. Una situazione che - hanno sottolineato - rischia di mettere in difficoltà alcune realtà associative, al punto da comprometterne la sopravvivenza. Da qui la richiesta di chiarimenti su tempistiche e sull’eventuale individuazione di spazi alternativi provvisori.

“Le manutenzioni - ha precisato il presidente della Circoscrizione 2 Luca Rolandi - afferiscono al gruppo Iren. Gli uffici provvedono a inoltrare tempestivamente le segnalazioni ricevute, ricordando alle associazioni la possibilità di attivarsi autonomamente per accelerare gli interventi tecnici”.

Situazione lavori

Per quanto riguarda il cronoprogramma, il Servizio Sostenibilità Energetica e Manutenzione Impianti ha comunicato che i lavori nella palestra verde e nella palestra grande (settori 1 e 2), compresi gli spogliatoi, sono stati ultimati con riscaldamento attivo. Restano invece in corso gli interventi nella palestra rossa, con conclusione prevista entro la fine di febbraio.

Durante il periodo dei lavori, l’Ufficio Sport Impianti e Concessioni ha gestito una richiesta di spazi sportivi alternativi, mentre le altre associazioni si sarebbero organizzate autonomamente. Resta però aperto il nodo politico sollevato dall’opposizione: garantire continuità alle attività associative in una fase di lavori prolungati, evitando che i ritardi si traducano in un danno strutturale per il tessuto sociale del quartiere.