Nichelino si candida al premio Città Italiana dei Giovani 2026

La scelta è stata fatta nei giorni scorsi, tramite una delibera comunale. Nichelino si è ufficialmente candidata al premio Città Italiana dei Giovani 2026.

"Un atto amministrativo che è prima di tutto una scelta politica", ha sottolineato l'assessore Fiodor Verzola. "Non un titolo da rincorrere, ma il riconoscimento di un percorso costruito negli anni, mettendo le giovani generazioni al centro delle politiche pubbliche, come parte integrante della società e del cambiamento".

Verzola: "Protagonismo giovanile come stella polare"

Con questa candidatura Nichelino intende valorizzare dieci anni di lavoro, con una visione precisa: "il protagonismo giovanile non come slogan, ma come stella polare delle politiche che portiamo avanti per i giovani e le giovani della città. E lo facciamo dentro una rete autorevole che coinvolge anche l’UNESCO e l’Associazione Italiana Giovani per l’UNESCO", ha aggiunto Verzola.

"Non parliamo di giovani. Costruiamo condizioni perché siano protagonisti, nel solo e supremo interesse della nostra meravigliosa comunità".