A Viola Ardone il primo premio del Festival 'Moncalieri Legge'

Viola Ardone si è aggiudicata il primo premio del Festival 'Moncalieri Legge' con l’ultimo suo romanzo “Tanta ancora Vita”. Un premio speciale è andato invece a Vanda Sorbilli, ideatrice e anima del premio letterario cittadino, grazie al Circolo Culturale Saturnio.

Il sindaco Paolo Montagna, nel sottolineare come la città del Proclama sia sempre più attenta a questi temi, avendo "rivoluzionando il modo di fare Cultura a Moncalieri e non solo, facendone strumento per tutte e tutti, occasione di rigenarazione e sviluppo dei nostri quartieri e della Città", ha voluto ringraziare in questo modo la sua assessora Antonella Parigi e chi l'aveva preceduta, Laura Pompeo, oggi consigliera regionale.

Il sogno della prima 'Casa delle Donne' a Moncalieri

In questo 14 febbraio, poi, il primo cittadino ha voluto dedicare alle donne questo San Valentino. Ricordando in modo particolare quelle che stanno combattendo il cancro. Ed allora ha voluto ringraziare le tante associazioni che hanno contribuito a sostenere il progetto “Famiglie fragili oncologiche”.

E, a pochi mesi dalla conclusione del suo mandato, ha lanciato un ponte verso il futuro, chiedendo all'assessora Parigi e al suo vicesindaco Davide Guida il compito "di dare gambe al sogno della prima 'Casa delle Donne' a Moncalieri, nei locali della ex bocciofila Rebaude.