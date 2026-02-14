CESIE ETS, un codice di condotta etico per combattere anche online contro la violenza di genere

Un modo diverso e aperto alle nuove tecnologie per combattere anche online contro la violenza di genere. Questo è il senso del progetto Chase, che nel contesto digitale si propone di mantenere alta l'attenzione del dibattito pubblico su fenomeni come hate speech, molestie, linguaggi discriminatori e pratiche abusive, che mettono a rischio la sicurezza di molte persone, in particolare donne, ragazze e persone LGBTQI+.

I media svolgono un ruolo centrale nel modellare narrazioni, pratiche e standard professionali, ed è proprio a partire da questa responsabilità che nasce il Codice di condotta CHASE. Il Codice è uno strumento volontario e non vincolante, pensato per sostenere organizzazioni mediatiche e figure esperte dell’informazione nell'adottare un approccio basato sui diritti umani al contrasto dell’odio di genere online; rafforzare politiche e pratiche etiche, trasparenti e coerenti con gli standard europei; promuovere una cultura della responsabilità, della prevenzione e della tutela delle persone più esposte.

Per accompagnare questo percorso, giovedì 19 febbraio, dalle ore 15, ci sarà online la presentazione del Codice, con tanto di sessione informativa ( qui per collegarsi) a cura dell’esperta Debora Barletta : una iniziativa dedicata al giornalismo etico, genere e contrasto all’odio online, con esempi pratici e spunti operativi.

L’incontro è pensato come uno spazio informativo e di confronto aperto a università, organizzazioni della società civile, professionisti/e della comunicazione, studenti e studentesse, ricercatori e ricercatrici, e pubblico generale interessati ai temi del genere, dei media e dei diritti umani. L’incontro sarà anche un’occasione informale di confronto sul Codice e i suoi contenuti.