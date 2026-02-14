CESIE ETS, un codice di condotta etico per combattere anche online contro la violenza di genere

Un modo diverso e aperto alle nuove tecnologie per combattere anche online contro la violenza di genere. Questo è il senso del progetto Chase, che nel contesto digitale si propone di mantenere alta l'attenzione del dibattito pubblico su fenomeni come hate speech, molestie, linguaggi discriminatori e pratiche abusive, che mettono a rischio la sicurezza di molte persone, in particolare donne, ragazze e persone LGBTQI+.
I media svolgono un ruolo centrale nel modellare narrazioni, pratiche e standard professionali, ed è proprio a partire da questa responsabilità che nasce il Codice di condotta CHASE. Il Codice è uno strumento volontario e non vincolante, pensato per sostenere organizzazioni mediatiche e figure esperte dell’informazione nell'adottare un approccio basato sui diritti umani al contrasto dell’odio di genere online; rafforzare politiche e pratiche etiche, trasparenti e coerenti con gli standard europei; promuovere una cultura della responsabilità, della prevenzione e della tutela delle persone più esposte.
Per accompagnare questo percorso, giovedì 19 febbraio, dalle ore 15, ci sarà online la presentazione del Codice, con tanto di sessione informativa (qui per collegarsi) a cura dell’esperta Debora Barletta : una iniziativa dedicata al giornalismo etico, genere e contrasto all’odio online, con esempi pratici e spunti operativi.
L’incontro è pensato come uno spazio informativo e di confronto aperto a università, organizzazioni della società civile, professionisti/e della comunicazione, studenti e studentesse, ricercatori e ricercatrici, e pubblico generale interessati ai temi del genere, dei media e dei diritti umani. L’incontro sarà anche un’occasione informale di confronto sul Codice e i suoi contenuti.