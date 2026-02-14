Sicurezza nelle manifestazioni pubbliche, a Beinasco il primo degli incontri formativi

La sicurezza nelle manifestazioni pubbliche è una priorità assoluta. In quest'ottica, è partito dal Comune di Beinasco un ciclo di incontri formativi dedicato alla prevenzione incendi, nato dalla sinergia tra la Direzione regionale dei Vigili del fuoco del Piemonte e il Consiglio regionale.

All'incontro hanno preso parte, tra gli altri, il sindaco di Beinasco Daniel Cannati, il suo vice Daniele Bettolo e il presidente del Consiglio regionale del Piemonte Davide Nicco.

Saper prevenire e gestire le emergenze

L'iniziativa ha l'obiettivo di fornire ad amministratori, tecnici comunali e professionisti strumenti operativi concreti per la gestione del rischio e delle emergenze durante gli eventi di pubblico spettacolo. Diffondere la cultura della sicurezza e approfondire l'applicazione della normativa vigente permette di migliorare costantemente il sistema di protezione dei cittadini, garantendo che ogni evento di intrattenimento si svolga in una cornice di massima affidabilità tecnica.

La tematica, da sempre al centro dell’attenzione dei Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco, consentirà di mettere a disposizione nuovi strumenti di supporto ed elementi di conoscenza, finalizzati al continuo miglioramento di un sistema volto a garantire la sicurezza delle attività di pubblico spettacolo.

Accrescere la consapevolezza dei rischi

Rafforzare il dialogo tra istituzioni e cittadini significa accrescere la consapevolezza dei rischi e promuovere una sempre maggiore capacità di autoprotezione e gestione delle emergenze.