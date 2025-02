Sale sul tetto di un palazzo di nove piani e minaccia di lanciarsi: salvato dai carabinieri

I carabinieri di Rivarolo, nel Torinese, hanno salvato nella tarda serata di ieri un trentenne che, per via di problematiche famigliari, era salito sul tetto di una palazzina di nove piani, di fronte alla stazione ferroviaria della cittadina, minacciando di lanciarsi nel vuoto.



Come riporta Ansa Piemonte i militari sono riusciti a mettersi in contatto con il giovane e hanno avviato una trattativa durata quasi un'ora: prima, via telefono, per ottenere il permesso a salire sul tetto poi, tramite il comandante di stazione, per convincere il ragazzo a scendere.



L'allarme è rientrato poco dopo le 23.30 quando il trentenne è stato affidato alle cure del personale del 118 e trasportato in ospedale.