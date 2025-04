"Si cercano famiglie per ospitare i bimbi di Chernobyl": l'appello della San Matteo di Nichelino

L'appello arriva direttamente dal presidente Silvio Tomasini: “Cerchiamo persone disponibili ad accogliere un bambino nel prossimo mese di luglio”. Il responsabile dell’associazione San Matteo Onlus di Nichelino lancia un invito alle famiglie della cintura sud di Torino per dire sì al progetto per ospitare i ragazzini bielorussi esposti alle conseguenze della tragedia di Chernobyl.

Dal 2004 l'impegno della San Matteo Onlus

Ancora oggi, a quasi 40 anni dall'esplosione della centrale nucleare, le radiazioni continuano a diffondere le radiazioni e a causare problemi, per questo la soluzione ideale per questi bambini resta la permanenza per un certo periodo lontano dal territorio , così da 'ripulire' almeno in parte l’organismo.

La San Matteo offre dal 2004 un mese di accoglienza ai bambini bielorussi proprio grazie all’aiuto delle famiglie e dei volontari, offrendo loro anche una settimana al mare in Liguria. Dallo scorso anno il progetto di accoglienza ha preso il nome di “Amici senza Frontiere” e prevede l’accoglienza nel mese di luglio di un gruppo di bambini bielorussi e ucraini, legati entrambi dalla tragedia dell'esplosione della centrale nucleare dell'allora Unione Sovietica.

Un modo per dire no alla guerra in Ucraina

“Vivono ancora tutti in territori contaminati; questa esperienza rappresenta il nostro piccolo aiuto alla pace in un momento nel quale le due popolazioni sono divise dalla guerra”, ha detto ancora Tomasini, parlando anche di quanto sta accadendo da oltre tre anni in Ucraina.

Per informazioni chiamare il 3394200289 oppure scrivere all'indirizzo info@sanmatteoonlus.org o a sit63@libero.it.